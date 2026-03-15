15 марта 2026
|
последняя новость: 12:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ опубликовал предупреждение об эвакуации жителей Дахии в Бейруте

Пресс-служба ЦАХАЛа
Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 15 марта 2026 г., 10:51 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 10:51
AP Photo/Hassan Ammar

Пресс-служба Армии обороны Израиля на арабском языке опубликовала срочное предупреждение о необходимости эвакуации жителей ряда районов Дахии, южного пригорода Бейрута, считающегося оплотом "Хизбаллы".

Предупреждение относится к жителям районов Харет-Хрейк, Гобейри, Лейлаки, Хадат, Бурдж аль-Бараджне, Тахвиет аль-Гадир и Шийях. "ЦАХАЛ вновь повторяет: деятельность террористической организации "Хизбалла" вынуждает нас применить силу против нее, – сказано в этом сообщении. – ЦАХАЛ не намерен причинять вам вред. Ради вашей безопасности мы призываем вас немедленно эвакуироваться и не возвращаться в эти районы до дальнейшего уведомления".

В сообщении подчеркивается, что Армия обороны Израиля "без колебаний нанесет удар по каждому, кто находится рядом с боевиками "Хизбаллы", ее объектами или ее боевыми средствами".

"Вы подвергаете опасности себя и свою жизнь – поэтому немедленно покиньте этот район", – заключается сообщение.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 марта 2026

