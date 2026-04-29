29 апреля 2026
последняя новость: 21:39
Мир

Путин и Трамп провели первый за два месяца телефонный разговор

время публикации: 29 апреля 2026 г., 21:04 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 21:04
Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP; AP Photo/Evan Vucci

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в среду, 29 апреля, телефонный разговор, который продолжался более полутора часов. Как сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, инициатива разговора исходила от российской стороны, беседа прошла "в дружественном ключе" и носила "откровенный и деловой характер". Это первый подтверждённый контакт двух лидеров с 9 марта и 12-й их телефонный разговор с момента возвращения Трампа в Белый дом.

ТАСС сообщает, что Путин указал на неприемлемость проведения наземной операции в Иране, предупредив о "крайне пагубных последствиях не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества". Россия предложила США ряд соображений по урегулированию разногласий вокруг иранской ядерной программы. По словам Ушакова, для этого будут продолжены контакты с Тегераном, странами Персидского залива, Израилем и американскими переговорщиками.

По Украине Трамп заявил, что "сделка, которая положила бы конец конфликту, уже близка". Путин подтвердил, что цели "спецоперации" будут достигнуты, но выразил желание добиться этого путем переговоров. Кроме того, Путин сообщил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы, и Трамп "активно поддержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует общую победу над нацизмом". Лидеры также обсудили перспективы двусторонних экономических проектов в энергетике.

