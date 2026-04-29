В Хевроне военнослужащие открыли огонь в сторону "камнеметателей"

В Хевроне в ходе оперативной деятельности израильские военнослужащие подверглись "каменной атаке". Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ответ военные открыли огонь по нападавшим и зафиксировали поражение цели.

В результате этого инцидента нет пострадавших среди военнослужащих.

Согласно информации в палестинских источниках, как минимум один камнеметатель был убит.