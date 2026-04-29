29 апреля 2026
Ближний Восток

Катар отверг обвинения в давлении на прокурора МУС ради ордеров на арест израильских лидеров

время публикации: 29 апреля 2026 г., 22:39 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 22:39
Катар категорически опроверг утверждения о том, что Доха вела закулисные переговоры с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом, чтобы добиться ордеров на арест израильских руководителей.

В официальном заявлении катарского Международного медиаофиса, распространенном 29 апреля, говорится, что эти обвинения исходят от "израильских чиновников, которые неоднократно распространяли ложную информацию о Катаре посредством избирательных утечек в собственных интересах". По мнению Дохи, "эти лица пытаются любой ценой уйти от внутренней и международной правовой ответственности" и "используют Катар, чтобы отвлечь внимание от собственных действий".

Поводом для заявления стала публикация The Wall Street Journal , в которой со ссылкой на свидетельские показания, имеющиеся у ФБР, и аудиозаписи утверждается, что Катар обещал "позаботиться" о прокуроре Хане, если тот выдаст ордера на арест премьер-министра Нетаниягу и бывшего министра обороны Галанта. По данным издания, Хан колебался, а представители "страны К" заверили его в поддержке. Адвокат Хана отверг эти утверждения, заявив, что прокурор никогда не вел переговоров с катарскими чиновниками по поводу ордеров. МИД Израиля в ответ назвал Хана "коррумпированным прокурором".

