"Кан-11": Израиль закрыл доступ международному воинскому контингенту в сектор Газы

План Дональда Трампа подразумевает размещение в секторе Газы международного воинского контингента, состоящего из военных Индонезии, Марокко, Косово, Казахстана и Албании. На прошлой неделе десятки военных из этих стран прибыли в Израиль. Они встретились с командованием ЦАХАЛа, с представителями американского штаба в Кирьят-Гате.

Журналист Итай Блюменталь в эфире телеканала "Кан-11" рассказал, что представители международного контингента должны въехать в сектор Газы, посетить район Рафиаха. Но несмотря на все приготовления ЦАХАЛа к этому этапу, политическое руководство отдало приказ не пропускать военных из международного контингента в Газу.

Итай Блюменталь привел комментарий своего источника, который заявил, что Израиль перед новым этапом хочет видеть существенные изменения – ХАМАС должен быть разоружен, и в Газе должно начать работу палестинское правительство технократов.