В сотнях километров от берегов Израиля ВМС ЦАХАЛа начали перехват "флотилии Сумуда"

Военно-морские силы Израиля начали перехват судов "флотилии Сумуда", направлявшихся в сектор Газы. Активисты "флотилии" сообщили в соцсети Х, что к их судам подошли скоростные катера с военнослужащими, которые представились как израильские ВМС. По их словам, военные направляли на них лазерные прицелы и автоматическое оружие, приказывая собраться в носовой части судов и опуститься на колени.

На большинстве судов были заглушены системы навигации и связи. Флотилия подала сигнал SOS. Тем не менее с нескольких судов продолжилась прямая трансляция на YouTube.

В записи, опубликованной участниками флотилии, слышно обращение израильских военных: "Здесь израильский военно-морской флот. Попытки нарушить законную морскую блокаду сектора Газа являются нарушением международного права. Если вы хотите доставить гуманитарную помощь в Газу, вы можете сделать это через установленные и признанные каналы. Пожалуйста, измените курс и вернитесь в порт отправления. Если вы везете гуманитарную помощь, вы можете проследовать в порт Ашдод, где груз пройдет проверку безопасности и будет переправлен в сектор Газа".

Перехват происходит в нескольких сотнях километров от берегов Израиля, в международных водах вблизи Греции, что значительно дальше, чем при предыдущих подобных операциях. На борту 58 судов находятся 404 активиста. Флотилия вышла из Барселоны десять дней назад, миновала Сицилию и Крит и направлялась к побережью Газы.

Израильский источник пояснил Ynet, что решение о перехвате на столь большом расстоянии от берегов Израиля обусловлено масштабом флотилии. По его словам, решение принято на политическом уровне.

Министерство иностранных дел Израиля опубликовало в соцсети Х видео, снятое на борту одного из судов "флотилии". Утверждается, что в "аптечке" были обнаружены не лекарства, а презервативы и наркотики.

This is the "medical aid" found aboard the PR stunt flotilla: condoms and drugs — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 29, 2026

Это вторая попытка "флотилии Сумуда" прорвать морскую блокаду Газы менее чем за год. В октябре 2025 года израильские ВМС перехватили предыдущую флотилию из 42 судов у побережья Египта, задержав всех активистов, включая экоактивистку Грету Тунберг и внука Нельсона Манделы. Все задержанные были депортированы в течение нескольких дней. Израиль утверждает, что флотилия финансируется ХАМАСом и является "политической провокацией", а не гуманитарной миссией. Организаторы это отрицают.