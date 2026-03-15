В Рамле произошел пожар в синагоге и пункте раздачи продуктов, проверяется версия поджога

В ночь на 15 марта в Рамле произошел пожар в комплексе синагоги. Полиция сообщает, что проверяются все версии, включая подозрение на поджог. Значительный ущерб причинен как самому зданию синагоги, так и складу раздачи продуктов для малоимущих, расположенному в задней части комплекса.

Сигнал о пожаре поступил в полицейский диспетчерский центр ночью. На место прибыли сотрудники полиции и пожарные расчеты, которые начали выяснение обстоятельств происшествия и борьбу с огнем.

По предварительным данным, очаг возгорания находился на складе продовольственной помощи малоимущим. Затем огонь перекинулся внутрь здания синагоги и нанес серьезный ущерб.

Отметим, что возгорание в синагоге совпало по времени с тревогой "Цева адом" во время ракетного обстрела из Ирана. В соцсетях первоначально распространялась ложная версия о том, что пожар был следствием иранской атаки.