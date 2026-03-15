Дело о пропавшем младенце: роженица настаивает, что отдала малыша, полиция ищет тело

Полиция расследует загадочный случай в Нетании: в правоохранительные органы обратились из социальных служб, сообщив, что одна из подопечных соцслужб, страдающая психиатрическим заболеванием и алкогольной зависимостью женщина, находилась на позднем сроке беременности, а через какое-то время она появилась уже после родов – причем судьба младенца неизвестна.

Как сообщает "Нетания.NET, женщина была задержана в минувший четверг. Полиция пытается установить местонахождение младенца и выяснить, что с ним произошло – по одной из версий, его уже нет в живых.

В ходе заседания суда представители следствия сообщили, что в доме подозреваемой обнаружены пятна крови. По версии следствия, женщина родила ребенка у себя дома, но точное время родов неизвестно. Проверяется версия, по которой женщина могла умертвить новорожденного и выбросить его тело в мусорный контейнер.

Сама подозреваемая во время заседания суда заявила, что через два дня после родов отдала своего ребенка, и что он жив и здоров. Какие-либо дополнительные сведения о местонахождении младенца или о человеке, которому он был передан, подозреваемая сообщить отказывается.

По данным полиции, у подозреваемой есть прежние судимости по различным статьям, а в предыдущих случаях судебные разбирательства против нее прекращались из-за ее психического состояния. После ареста женщина была помещена на принудительную госпитализацию. Ее адвокат утверждает, что психическое состояние женщины не позволяет ей препятствовать расследованию, и поэтому нет оснований для дальнейшего содержания ее под стражей.

Суд частично удовлетворил ходатайство полиции и постановил продлить арест на четыре дня, сославшись на опасения, что в случае освобождения подозреваемая может помешать следствию. Кроме того, суд издал приказ, запрещающий публиковать ее имя, фотографию или любые данные, позволяющие установить ее личность.