Чемпионат мира по хоккею. Канадцы победили шведов, финны - немцев

В Швейцарии стартовал чемпионат мира по хоккею. Канадцы победили сборную Швеции 5:3.

Канадцы вели в счете 2:0 и 3:2.

Шведы отыгрывались 2:2 и 3:3 (счет после двух периодов).

На 44-й минуте Коннор Браун (Нью-Джерси Дэвилз) забил победный гол. На 53-й минуте Дилан Козенс (Оттава Сенаторз) установил окончательный счет.

Финляндия - Германия 3:1

Финны играли в большинстве трижды и забили два гола. Немцы не реализовали ни одного численного преимущества из 5.

На 9-й минуте Антон Лунделл (Флорида Пантерз) открыл счет.

На 44-й минуте Ессе Пульюярви (Серветт, Швейцария) удвоил преимущество.

На 49-й минуте Штефан Лойбль (Штвцбинг Тайгерс) сократил отставание 2:1.

На 56-й минуте отличился Аату Рати (Ванкувер Кэнакс). .