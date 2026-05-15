Чемпионат мира по хоккею. Канадцы победили шведов, финны - немцев
время публикации: 15 мая 2026 г., 20:18 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 20:25
В Швейцарии стартовал чемпионат мира по хоккею. Канадцы победили сборную Швеции 5:3.
Канада - Швеция 5:3
Канадцы вели в счете 2:0 и 3:2.
Шведы отыгрывались 2:2 и 3:3 (счет после двух периодов).
На 44-й минуте Коннор Браун (Нью-Джерси Дэвилз) забил победный гол. На 53-й минуте Дилан Козенс (Оттава Сенаторз) установил окончательный счет.
Финляндия - Германия 3:1
Финны играли в большинстве трижды и забили два гола. Немцы не реализовали ни одного численного преимущества из 5.
На 9-й минуте Антон Лунделл (Флорида Пантерз) открыл счет.
На 44-й минуте Ессе Пульюярви (Серветт, Швейцария) удвоил преимущество.
На 49-й минуте Штефан Лойбль (Штвцбинг Тайгерс) сократил отставание 2:1.
На 56-й минуте отличился Аату Рати (Ванкувер Кэнакс). .
