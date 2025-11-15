Бойцы батальона "Шимшон" уничтожили в Газе туннель, где погибли трое их товарищей

Силы батальона "Шимшон" бригады "Кфир" под командованием Северной бригады в последние недели действуют в районе Байт-Хануна в секторе Газы, уничтожая оставшиеся наземные и подземные террористические инфраструктуры. Инфраструктуры расположены восточнее "желтой линии".

В ночь на субботу, 15 ноября, бойцы батальона "Шимшон" совместно с бойцами спецподразделения "Яалом", уничтожили туннель, в котором 11 месяцев назад в бою с террористами погибли трое их товарищей: капитан Илай Гавриэль Атедги, старший сержант Нетанэль Песах и старший сержант резерва Гилель Динер.

Уничтоженный туннель был длиной около километра и глубиной в десятки метров.