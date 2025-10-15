x
Израиль

Полиция сообщила о задержании мотоциклиста, подозреваемого в двойном убийстве на 443-й трассе

Полиция
Убийства
время публикации: 15 октября 2025 г., 14:54 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 14:58
Полиция сообщила о задержании мотоциклиста, подозреваемого в двойном убийстве на 443-й трассе
Пресс-служба МАДА

Полиция сообщила о задержании мотоциклиста, подозреваемого в двойном убийстве и ранении еще двух человек на 443-й трассе. Какие-либо данные по поводу задержанного не приводятся.

Днем 15 октября на 443-й трассе недалеко от перекрестка Мево Модиим было совершено нападение с применением огнестрельного оружия, в результате которого были тяжело ранены четверо мужчин.

Позже служба "Маген Давид Адом" уточнила: убиты двое мужчин около 40 лет. Еще двое получили тяжелые ранения, они направлены в больницы "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове и "Шиба" в Тель а-Шомере.

Полиция заявляет, что стрелял мотоциклист. При этом подчеркивается: "Предыстория преступления – криминальная" (то есть речь не идет о теракте).

Израиль
