Источники в Газе сообщают о двух убитых в результате израильского обстрела

Источники в Газе сообщают о двух убитых жителях сектора в результате израильского обстрела в районе Шуджаийя, на востоке города Газа. ЦАХАЛ пока эту информацию не комментирует.

Ранее источники в Газе сообщали, что артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цель в южной части Хан-Юниса, на юге сектора.

10 октября 2025 года в Газе вступил в силу режим прекращения огня. При этом ЦАХАЛ контролирует буферную зону (более 50% территории сектора) и сохраняет за собой право нанесения ударов по целям в Газе в случае возникновения угроз безопасности.