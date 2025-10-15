x
15 октября 2025
|
последняя новость: 15:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 октября 2025
|
15 октября 2025
|
последняя новость: 15:06
15 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Источники в Газе сообщают о двух убитых в результате израильского обстрела

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 15 октября 2025 г., 14:17 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 14:32
Источники в Газе сообщают о двух убитых в результате израильского обстрела
AP Photo/Ariel Schalit

Источники в Газе сообщают о двух убитых жителях сектора в результате израильского обстрела в районе Шуджаийя, на востоке города Газа. ЦАХАЛ пока эту информацию не комментирует.

Ранее источники в Газе сообщали, что артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цель в южной части Хан-Юниса, на юге сектора.

10 октября 2025 года в Газе вступил в силу режим прекращения огня. При этом ЦАХАЛ контролирует буферную зону (более 50% территории сектора) и сохраняет за собой право нанесения ударов по целям в Газе в случае возникновения угроз безопасности.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 октября 2025

740-й день войны: перемирие в Газе, возвращение тел заложников, операции в Сирии, Иудее и Самарии