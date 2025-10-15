Источники в Газе сообщают о двух убитых в результате израильского обстрела
время публикации: 15 октября 2025 г., 14:17 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 14:32
Источники в Газе сообщают о двух убитых жителях сектора в результате израильского обстрела в районе Шуджаийя, на востоке города Газа. ЦАХАЛ пока эту информацию не комментирует.
Ранее источники в Газе сообщали, что артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цель в южной части Хан-Юниса, на юге сектора.
10 октября 2025 года в Газе вступил в силу режим прекращения огня. При этом ЦАХАЛ контролирует буферную зону (более 50% территории сектора) и сохраняет за собой право нанесения ударов по целям в Газе в случае возникновения угроз безопасности.