Опознано тело Эйтана Леви, которое было похищено террористами

Институт судебной медицины "Абу Кабир" объявил, что опознано тело Эйтана Леви, который 7 октября 2023 года был убит террористами в Беэри. Его тело было передано в Израиль в ночь на 15 октября 2025 года.

Эйтану было 53 года. Он жил в Бат-Яме. Убит в Беэри.

В августе 2024 года семья Эйтана публиковала видео, на котором было показано, как толпа в Газе глумится над его телом. Тело везли в открытом багажнике, а затем избивали его на площади возле мечети.

Четвертое тело, переданное ХАМАСом 15 октября, пока не опознано. Процесс опознания продолжается.