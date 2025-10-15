x
15 октября 2025
15 октября 2025
15 октября 2025
15 октября 2025
Израиль

ЦАХАЛ объяснил стрельбу в северной части сектора Газы

время публикации: 15 октября 2025 г., 16:09 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 16:15
Fathi Ibrahim/Flash90

ЦАХАЛ прокомментировал сообщения о стрельбе в северной части сектора Газы, в результате чего были убиты двое "местных жителей".

"Несколько подозреваемых пересекли "желтую линию" и приблизились к силам ЦАХАЛа, действующим на севере сектора Газы. Это нарушение соглашения. Военные открыли огонь, чтобы устранить угрозу", – сказано в комментарии ЦАХАЛа.

Ранее источники в Газе сообщали о двух убитых жителях сектора в результате израильского обстрела в районе Шуджаийя, на востоке города Газа.

10 октября 2025 года в Газе вступил в силу режим прекращения огня. При этом ЦАХАЛ контролирует буферную зону (более 50% территории сектора) и сохраняет за собой право нанесения ударов по целям в Газе в случае возникновения угроз безопасности.

