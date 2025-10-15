x
Израиль

Житель Умм эль-Фахма обвинен в подготовке нападения на военных

время публикации: 15 октября 2025 г., 16:07 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 16:07
Житель Умм эль-Фахма обвинен в подготовке нападения на военных
AP Photo/Jean-Francois Badias

Государственная прокуратура подала в окружной суд Хайфы обвинительное заключение против 20-летнего Мухаммада Раэда Махамида, жителя Умм эль-Фахма.

Его обвиняют в контакте с иностранным агентом, сговоре с целью совершения террористического акта, в подготовке убийства при отягчающих обстоятельствах, использовании оружия в террористических целях и других преступлениях.

Следствием установлено, что обвиняемый планировал совместно с боевиками батальона "Дженин" нанести ущерб израильским силам безопасности во время их действий по сносу домов террористов в деревне Румана, к северо-западу от Дженина, около границы с Израилем (по соседству с Умм эль-Фахмом).

Речь идет о сносе домов террористов, которые убили трех израильтян 5 мая 2022 года в Эльаде.

По заданию командира "Дженинского батальона" (подразделение "Исламского джихада") Мухаммада Зубайди (ликвидирован в ноябре 2023 года) житель Умм эль-Фахма Мухаммад Махамид отвез в Руману 25 самодельных взрывных устройств трубчатого типа и 60 патронов для винтовки М-16, где передал оружие боевикам "Исламского джихада", которые планировали атаковать военных. Оружие и боеприпасы были спрятаны в Румане на участке земли, принадлежащем семье Махамид.

Кроме того, следствием было установлено, что Мухаммад Махамид в течение последних трех лет контактировал с боевиками батальона "Дженин" и даже участвовал в похоронах боевиков из этого батальона, ликвидированных израильскими силами безопасности.

