Повторное сообщение о розыске: пропал 22-летний Симха Энгельман из Ашдода

Полиция Израиля повторно обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 22-летнего Симхи Бунема Энгельмана, проживающего в Ашдоде. В последний раз его видели 17 сентября, когда он выходил из дома.

Приметы пропавшего: рост 1.65, худой, темные волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в отделение полиции по телефону 08-6387223.

Сотрудники полиции Ашдода провели масштабные поиски по всему городу и его окрестностям, привлекая оперативные подразделения, волонтеров и дополнительные силы. Кроме того, были проведены осмотры в медицинских учреждениях, опрошены знакомые пропавшего, осмотрены заброшенные здания и проведены дополнительные оперативно-розыскные мероприятия. Но пропавший пока не найден.