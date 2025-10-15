Ynet: четвертое тело, переданное ночью ХАМАСом, – не тело заложника

Четвертое тело, переданное ночью ХАМАСом, – не тело заложника, пишет Итамар Айхнер на сайте Ynet.

Институт судебной медицины "Абу Кабир" завершил опознание тел заложников, возвращенных ХАМАСом в ночь на среду, 15 октября.

19-летний Тамир Нимроди из поселка Нирит, был похищен с КПП "Эрез". Его судьба до последнего момента не была известна.

35-летний Уриэль Барух из Гивона, был похищен с фестиваля "Нова". ЦАХАЛ сумел установить факт его гибели в марте 2024 года.

53-летний Эйтан Леви из Бат-Яма, был убит в Беэри. Его тело похитили в Газу.

13 октября Израилю из сектора Газы были возвращены тела Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца.