время публикации: 15 октября 2025 г., 10:55 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 11:08
ЦАХАЛ разрешил открыть пляж Зиким
Yonatan Sindel/Flash90

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир утвердил рекомендацию командующего Южным округом разрешить открытие пляжа Зиким для публики, который с начала войны и до сих пор считался закрытой военной зоной.

Пляж откроется в четверг, 16 октября 2025 года.

Открытие стало возможным после масштабных оперативных действий сил ЦАХАЛа в северной части сектора Газы и проведения Южным округом и ВМФ совместных учений.

