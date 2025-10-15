ЦАХАЛ разрешил открыть пляж Зиким
время публикации: 15 октября 2025 г., 10:55 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 11:08
Начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир утвердил рекомендацию командующего Южным округом разрешить открытие пляжа Зиким для публики, который с начала войны и до сих пор считался закрытой военной зоной.
Пляж откроется в четверг, 16 октября 2025 года.
Открытие стало возможным после масштабных оперативных действий сил ЦАХАЛа в северной части сектора Газы и проведения Южным округом и ВМФ совместных учений.