В аэропорту "Бен-Гурион" задержаны восемь хасидов-дезертиров
время публикации: 15 сентября 2025 г., 13:21 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 13:21
В аэропорту "Бен-Гурион" полиция задержала восемь брацлавских хасидов, подозреваемых в том, что они уклоняются от призыва в ЦАХАЛ.
Хасиды были задержаны в тот момент, когда направлялись с паломничеством в Умань.
За последнюю неделю в аэропорту были задержаны десять хасидов-уклонистов. Всего в военных тюрьмах находятся 33 ультраортодокса-дезертира.