В аэропорту "Бен-Гурион" задержаны восемь хасидов-дезертиров

В аэропорту "Бен-Гурион" полиция задержала восемь брацлавских хасидов, подозреваемых в том, что они уклоняются от призыва в ЦАХАЛ.

Хасиды были задержаны в тот момент, когда направлялись с паломничеством в Умань.

За последнюю неделю в аэропорту были задержаны десять хасидов-уклонистов. Всего в военных тюрьмах находятся 33 ультраортодокса-дезертира.