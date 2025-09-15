x
15 сентября 2025
15 сентября 2025
15 сентября 2025
15 сентября 2025
В аэропорту "Бен-Гурион" задержаны восемь хасидов-дезертиров

время публикации: 15 сентября 2025 г., 13:21 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 13:21
В аэропорту "Бен-Гурион" задержаны восемь хасидов-дезертиров
Nati Shohat/FLASH90

В аэропорту "Бен-Гурион" полиция задержала восемь брацлавских хасидов, подозреваемых в том, что они уклоняются от призыва в ЦАХАЛ.

Хасиды были задержаны в тот момент, когда направлялись с паломничеством в Умань.

За последнюю неделю в аэропорту были задержаны десять хасидов-уклонистов. Всего в военных тюрьмах находятся 33 ультраортодокса-дезертира.

