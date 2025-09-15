x
15 сентября 2025
15 сентября 2025
15 сентября 2025
15 сентября 2025
Израиль

ЦАХАЛ предупредил о скором разрушении еще одной "башни" в Газе

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 15 сентября 2025 г., 13:41 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 13:45
ЦАХАЛ предупредил о скором разрушении еще одной "башни" в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ предупреждает, что вскоре в городе Газа будет разрушено многоэтажное здание "Аль-Гафри". Израильская армия настоятельно рекомендует всем жителям окрестностей порта Газа и района Рималь покинуть эту территорию.

В сообщении ЦАХАЛа отмечено, что должны уйти в безопасное место и те, кто находятся в палатка на пересечении улиц Джабер бин Хайян и Омар аль-Мухтар.

ЦАХАЛ подчеркивает, что ХАМАС использует высотные здания для наблюдения за действиями израильских военных – именно поэтому такие здания разрушаются в последние недели, перед началом наземной фазы операции "Колесницы Гидеона – 2".

Израиль
