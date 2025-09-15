"Рафаэль" проведет испытания в Крайот: будет слышен шум

В понедельник, 15 сентября, в течение дня оборонный концерн "Рафаэль" проводит испытания на территории Института "Давид" в Крайот. В ходе испытаний будет слышен шум и взрывы.

Администрация "Рафаэль" просит прощения у местных жителей за доставленные неудобства. Службы безопасности и спасательные службы оповещены, с ними поддерживается постоянный контакт.