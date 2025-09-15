x
15 сентября 2025
15 сентября 2025
15 сентября 2025
15 сентября 2025
Израиль

"Рафаэль" проведет испытания в Крайот: будет слышен шум

Испытания
Оборонка
время публикации: 15 сентября 2025 г., 13:34
"Рафаэль" проведет испытания в Крайот: будет слышен шум
Фото: А.Завин / NEWSru.co.il

В понедельник, 15 сентября, в течение дня оборонный концерн "Рафаэль" проводит испытания на территории Института "Давид" в Крайот. В ходе испытаний будет слышен шум и взрывы.

Администрация "Рафаэль" просит прощения у местных жителей за доставленные неудобства. Службы безопасности и спасательные службы оповещены, с ними поддерживается постоянный контакт.

Израиль
