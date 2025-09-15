ЦАХАЛ уничтожил 21 ключевого террориста "Исламского джихада"
ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили о ликвидации в Газе 21 ключевого боевика террористической организации "Исламский джихад" (из сотен ликвидированных за полгода).
Имена и функции ликвидированных террористов:
Ответственный за военную подготовку в северной части Газы – Мухаммад Раджуан Рамзан Маштаха
Ответственный за снайперов в Хан-Юнисе – Амир аш-Шам Фаиз Уади
Ответственный за артиллерию в Рафахе – Джамаль Махмуд Салем Маамар
Командир сектора в бригаде Газа – Фаджал Захария Ахмад Абу аль-Ата
Командир восточного сектора в Хан-Юнисе – Абдалла Ибрагим Мухаммад Абу-Тир
Командир восточного сектора в северной части Газы – Уаам Хасан Джамиль Абу-Хаджадж
Командир сектора Ябна в Рафахе – Самир Сулейман Али Абу-Шауиш
Специалисты в сфере производства вооружений:
Мунтасар Махмуд Мухаммад Салах
Ахмад Зияд Касем Кади
Фуад Шакр Диаб Ганам
Халид Муса Рамадан Бана
Саид Самир Намир Мушрауи
Глава снайперской группы – Ихаб Басам Юсуф Абу аль-Хир
Замком восточного сектора в Рафахе – Юсуф Салах Юнис Касаб
Замком сектора Байт-Ханун в северной части Газы – Мурад Насер Муса Абу-Джарад