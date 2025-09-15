x
ЦАХАЛ уничтожил 21 ключевого террориста "Исламского джихада"

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 15 сентября 2025 г., 18:02 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 17:58
ЦАХАЛ уничтожил 21 ключевого террориста "Исламского джихада"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили о ликвидации в Газе 21 ключевого боевика террористической организации "Исламский джихад" (из сотен ликвидированных за полгода).

Имена и функции ликвидированных террористов:

Ответственный за военную подготовку в северной части Газы – Мухаммад Раджуан Рамзан Маштаха

Ответственный за снайперов в Хан-Юнисе – Амир аш-Шам Фаиз Уади

Ответственный за артиллерию в Рафахе – Джамаль Махмуд Салем Маамар

Командир сектора в бригаде Газа – Фаджал Захария Ахмад Абу аль-Ата

Командир восточного сектора в Хан-Юнисе – Абдалла Ибрагим Мухаммад Абу-Тир

Командир восточного сектора в северной части Газы – Уаам Хасан Джамиль Абу-Хаджадж

Командир сектора Ябна в Рафахе – Самир Сулейман Али Абу-Шауиш

Специалисты в сфере производства вооружений:

Мунтасар Махмуд Мухаммад Салах

Ахмад Зияд Касем Кади

Фуад Шакр Диаб Ганам

Халид Муса Рамадан Бана

Саид Самир Намир Мушрауи

Глава снайперской группы – Ихаб Басам Юсуф Абу аль-Хир

Замком восточного сектора в Рафахе – Юсуф Салах Юнис Касаб

Замком сектора Байт-Ханун в северной части Газы – Мурад Насер Муса Абу-Джарад

Израиль
