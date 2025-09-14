x
14 сентября 2025
Гафни: "Без закона о призыве правительство не доживет до конца года"

Призыв ультраортодоксов
Яадут а-Тора
Коалиция
Оппозиция
время публикации: 14 сентября 2025 г., 12:57 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 12:57
Гафни: "Без закона о призыве правительство не доживет до конца года"
Chaim Goldberg/Flash90

Глава партии "Дегель а-Тора" Моше Гафни сказал в беседах с приближенными, что если закон о призыве не будет принят, правительство не просуществует до окончания нынешнего года.

Об этом сообщает Ynet. Согласно опубликованной информации, ультраортодоксальные партии ожидают утверждения закона о призыве в течение 30 дней после возобновления работы Кнессета 27 октября.

Иными словами, ШАС и "Яадут а-Тора" требуют принятия закона до конца ноября. В противном случае, по словам Гафни, начнется ускоренный процесс развала правительства.

Начиная с этой недели, комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне будет проводить заседания три раза в неделю в попытке закончить работу над законопроектом до возвращения Кнессета с каникул.

