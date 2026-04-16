"БАГАЦ Бен-Гвира": стороны представили условия компромисса

Высший суд справедливости (БАГАЦ) принял решение не выносить вердикт по петициям с требованием обязать премьер-министра Биньямина Нетаниягу уволить министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

После бурного заседания суда, длившегося почти десять часов, судьи постановили, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу, юридический советник правительства Гали Баарав-Миара и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир приступят к переговорам, цель которых выработать согласованный документ о допустимых принципах работы министра Бен-Гвира.

И представители истцов, в число которых входила юридический советник правительства, и представители правительства выразили сомнения в том, что такие переговоры будут эффективными. Однако обе стороны согласились на предложение, которое первым выдвинул заместитель председателя Верховного суда Ноам Солберг.

Адвокат Давид Петер, представлявший Бен-Гвира, заявил, что их сторона готова на выработку документа о принципах и на создание механизма контроля за его соблюдением при условии, что осуществлять этот контроль будет именно судья Солберг.

Представители юридического советника правительства настаивали на увольнении министра Бен-Гвира, однако столкнулись с давлением со стороны судей, которые настаивали на возобновлении переговоров. "Отстранение министра от должности через суд – это абсолютно радикальная мера, и ее стоит всячески избегать", - заявил в ходе заседания судья Алекс Штайн.

Адвокат Шоши Шмуэли, представлявшая юридического советника правительства, потребовала в качестве условия, чтобы суд издал серию временных ограничений на различные сферы деятельности министра национальной безопасности. Эти ограничения должны действовать до завершения переговоров и формирования "документа о принципах". Помимо прочего, юридический советник правительства попросил суд запретить Итамару Бен-Гвиру осуществлять важные назначения, особенно связанные с расследованиями, имеющими общественное значение, а также влияющие на свободу слова.

Представители Баарав-Миары требуют запретить Бен-Гвиру принимать участие в оперативных мероприятиях полиции, вступать в контакт с гражданами в контексте работы полиции, контактировать с офицерами полиции без присутствия генерального инспектора и высказываться по поводу ведущихся расследований.

На данный момент неясно, сколько времени продолжатся переговоры между Нетаниягу, Баарав-Миарой и Бен-Гвиром. В ходе заседания суда речь шла не более чем о двух неделях.

Напомним, что в четырех петициях, поданных в суд, их авторы требовали обязать премьер-министра уволить Итамара Бен-Гвира с должности министра национальной безопасности, так как, по их мнению, он вмешивается в работу полиции по политическим мотивам, нарушает распоряжения юридического советника правительства, а также "наносит систематический ущерб работе правоохранительных органов".

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара поддерживает требование об увольнении Бен-Гвира. Накануне она представила в суд свое заключение, в котором помимо прочего заявила: "На повестке дня срочная необходимость прекратить нарушения свободы личности и остановить подрыв демократического строя, что причиняется недопустимым политическим вмешательством в практическую работу полиции, нарушением ее аполитичного статуса и принципа равенства перед законом".

В свою очередь, премьер-министр Биньямин Нетаниягу отверг требование уволить министра национальной безопасности: "Требование юридического советника правительства уволить высокопоставленного министра, против которого даже не начато уголовное расследование, подрывает основы демократического общества, разбивает вдребезги принцип разделения звеньев власти и противоречит Основному закону о правительстве". Нетаниягу добавил, что не намерен увольнять Итамара Бен-Гвира с должности.

Министр юстиции Ярив Левин заявил, что само обсуждение "противоречит закону, и решения судей не будут иметь никакой силы". "Полномочия назначать и увольнять министров находятся в руках премьер-министра, а не судей", – заявил Левин.

Перед началом заседания министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил: "Гали Баарав-Миара утверждает, что я вмешиваюсь в политику работы полиции, в назначения и меняю правоохранительные органы. Она права".