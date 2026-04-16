На 6-м шоссе в результате ДТП погиб водитель

На 6-м шоссе, возле развязки Бейт-Кама, водитель не справился с управлением транспортным средством и врезался в разделительное заграждение. Водитель оказался заблокирован в машине, спасателям потребовалось время, чтобы извлечь его.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что водитель (мужчина примерно 26 лет) получил множественные травмы, от которых скончался на месте.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.