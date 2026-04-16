16 апреля 2026
Во Франции застрелен Эрик Робик, 15 лет назад сбивший в Тель-Авиве насмерть Ли Зейтуни

время публикации: 16 апреля 2026 г., 14:15 | последнее обновление: 16 апреля 2026 г., 14:24
В парижском пригороде Нейи-сюр-Сен застрелен гражданин Франции и Израиля Эрик Робик, который в 2011 году сбил насмерть в Тель-Авиве 25-летнюю Ли Зейтуни. Робик бежал из Израиля и был осужден во Франции, но освободился досрочно.

Как пишет Le Figaro, убийство было совершено на бульваре Виктора Гюго, недалеко от штаб-квартиры Главного управления внутренней безопасности Франции. Два человека, лица которых были скрыты, подъехали к Робику на мотороллере и, выстрелив в голову, скрылись. Ведутся поиски.

Напомним, 16 сентября 2011 года джип BMW X6, в котором находились Клод Изак-Хайят и Эрик Робик, сбил Ли Зейтуни на пешеходном переходе в Тель-Авиве и скрылся с места происшествия. Девушка погибла. Через четыре часа после ДТП Робик и Хайят бежали в Париж.

Родители Ли Зейтуни подали во французский суд иск против Хайята и Робика. 3 сентября 2014 года Эрик Робик был признан виновным в "непредумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах". Он был приговорен к пяти годам тюремного заключения и штрафу в размере 150 тысяч шекелей, и вышел из тюрьмы через 15 месяцев.

