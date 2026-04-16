Коалиция отказалась от идеи назначить госконтролером отставного судью БАГАЦа Йосефа Эльрона
время публикации: 16 апреля 2026 г., 07:50 | последнее обновление: 16 апреля 2026 г., 07:58
Кандидатура отставного судьи Верховного суда Йосефа Эльрона на пост государственного контролера после ухода Матаниягу Энгельмана ушла с повестки дня: Нетаниягу хочет оставить его для других важных должностей в юридической системе.
Как сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ", в настоящее время рассматриваются кандидатуры профессора Асафа Мидани, политолога и специалиста по государственному управлению, а также судьи окружного суда Иерусалима Илана Селы.
