Коалиция отказалась от идеи назначить госконтролером отставного судью БАГАЦа Йосефа Эльрона

Кандидатура отставного судьи Верховного суда Йосефа Эльрона на пост государственного контролера после ухода Матаниягу Энгельмана ушла с повестки дня: Нетаниягу хочет оставить его для других важных должностей в юридической системе.

Как сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ", в настоящее время рассматриваются кандидатуры профессора Асафа Мидани, политолога и специалиста по государственному управлению, а также судьи окружного суда Иерусалима Илана Селы.