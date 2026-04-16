x
16 апреля 2026
последняя новость: 12:30
Израиль

ЦАХАЛом уничтожены около 70 объектов инфраструктуры "Хизбаллы" в Бинт-Джбейле. Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 16 апреля 2026 г., 12:09 | последнее обновление: 16 апреля 2026 г., 12:14
ЦАХАЛом уничтожены около 70 объектов инфраструктуры "Хизбаллы" в Бинт-Джбейле. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы специальных подразделений "Эгоз" и "Коммандо" в сотрудничестве с инженерными войсками продолжают углублять точечную наземную операцию на юге Ливана, уничтожая террористическую инфраструктуру "Хизбаллы".

В ходе операции в квартале Касбат-Айнта в районе Бинт-Джбейля бойцы подразделения "Эгоз" в среду провели рейд в районе, использовавшемся террористической организацией "Хизбалла" в военных целях.

Израильские военнослужащие обнаружили десятки единиц оружия, которые боевики "Хизбаллы" использовали для продвижения террористической деятельности из гражданской зоны. Среди найденного оружия: гранатометы RPG, автоматы "Калашников", боеприпасы, гранаты, зенитная ракета, средства наблюдения и боевое снаряжение.

Бойцы подразделения "Маглан" ликвидировали множество боевиков, действовавших из того же района. После завершения обысков военные инженеры уничтожили около 70 объектов террористической инфраструктуры всего за одну минуту.

Израиль
922-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии