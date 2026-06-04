Юношеский Открытый чемпионат Франции. Израильтянин и американец вышли в четвертьфинал
время публикации: 04 июня 2026 г., 08:18 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 08:18
Израильтянин Дэн Бранд и американец Сафир Азам вышли в четвертьфинал Юношеского Открытого чемпионата Франции.
Они победили австралийцев Даниэля Йовановски и Мустафу Эге Сика 2:6, 7:5, 10:2.
В четвертьфинале Дэн и Сафир встретятся с французами Матисом Доменком и Даниэлем Жаде.
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