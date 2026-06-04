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Спорт

Юношеский Открытый чемпионат Франции. Израильтянин и американец вышли в четвертьфинал

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 04 июня 2026 г., 08:18 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 08:18
Юношеский Открытый чемпионат Франции. Израильтянин и американец вышли в четвертьфинал
AP Photo/Aurelien Morissard

Израильтянин Дэн Бранд и американец Сафир Азам вышли в четвертьфинал Юношеского Открытого чемпионата Франции.

Они победили австралийцев Даниэля Йовановски и Мустафу Эге Сика 2:6, 7:5, 10:2.

В четвертьфинале Дэн и Сафир встретятся с французами Матисом Доменком и Даниэлем Жаде.

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