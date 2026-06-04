Теннис на колясках. Гай Сасон вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции
время публикации: 04 июня 2026 г., 08:50 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 08:50
Израильтянин Гай Сасон (теннис на колясках) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции.
Он победил британца Энди Лапторна 6:3, 6:2.
В полуфинале израильтянин встретится со второй ракеткой мира Нильсом Винком (Нидерланды).
В полуфинале парного разряда Гай Сасон и Нильс Винк сыграют против Ахмета Каплана (Турция) и Гонсало Энрике Ласарте (Аргентина).
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