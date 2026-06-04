Теннис на колясках. Гай Сасон вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции

Израильтянин Гай Сасон (теннис на колясках) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

Он победил британца Энди Лапторна 6:3, 6:2.

В полуфинале израильтянин встретится со второй ракеткой мира Нильсом Винком (Нидерланды).

В полуфинале парного разряда Гай Сасон и Нильс Винк сыграют против Ахмета Каплана (Турция) и Гонсало Энрике Ласарте (Аргентина).