В убийстве женщины в Кафр-Касеме подозревается ее бывший муж

Полиция арестовала в бедуинском поселке на юге страны подозреваемого в причастности к убийству Мэрилин аль-Тури, тело которой было обнаружено накануне в горящем автомобиле в Кафр-Касеме.

Личность подозреваемого была установлена вскоре после идентификации погибшей: по итогам оценки ситуации и изучения первоначальных улик возникло подозрение, что речь идет о семейном насилии.

Крупные силы полиции развернули масштабную операцию по розыску, в ходе которой под утро в бедуинском секторе на юге страны был задержан подозреваемый в причастности к убийству – ее бывший муж, мужчина в возрасте около 40 лет.

Подозреваемый передан на допрос в полицию округа Шарон, и в соответствии с результатами расследования будет доставлен в суд с просьбой продлить срок его ареста.