ЦАХАЛ наносит удары по ракетным установкам "Хизбаллы" на фоне обстрелов севера Израиля
время публикации: 16 апреля 2026 г., 23:01 | последнее обновление: 16 апреля 2026 г., 23:01
ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по ракетным пусковым установкам "Хизбаллы", с которых ведется огонь по израильской территории. Удары наносятся на фоне продолжающихся сигналов тревоги на "линии противостояния" на севере страны.
Обстрелы происходят за час до вступления в силу десятидневного прекращения огня, которое должно начаться в полночь по израильскому времени.