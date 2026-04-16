ЦАХАЛ предупредил о возможном усилении обстрелов из Ливана накануне перемирия

ЦАХАЛ сообщил, что готовится к возможным обстрелам северных районов страны с ливанской территории на фоне последних событий.

"Армия проводит непрерывную оценку ситуации. На данный момент указания Службы тыла остаются без изменений", – говорится в сообщении.

Пресс-служба Армии обороны Израиля отмечает, что в случае изменения ситуации армия проинформирует об этом население и местные органы власти.