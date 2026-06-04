Чемпионат мира по футболу. Группа Е

В группе Е есть явный фаворит - немцы. и явный аутсайдер - сборная Кюрасао.

В 2006 году. когда чемпионат мира проходил в Германии, сборные Германии и Эквадора играли в одной группе. Тогда эквадорцы вышли в плэй-офф.

Сборная Германии как обычно относится к фаворитам чемпионата мира. Немцы не участвовали только в двух чемпионатах мира - в 1930 и 1950 годах.

Практически никто не сомневается, что сборная Германии станет победителем группы.

Даже с учетом "перестройки" (и не выхода из группы на двух последних чемпионатах мира) команда Юлиана Нагельсманна по уровню намного превосходи соперников.

Ключевые игроки Джамаль Мусиала и Флориан Виртц.

Сборная Эквадора четыре раза участвовала в чемпионатах мира. В плэй-офф вышла один раз - в 2006.

В отборочном турнире эквадорцы забивали мало, но зато умело играли в обороне, этого хватило (8 побед, 8 ничьих, 2 поражения). Итоговое второе место, несмотря на штраф 3 очка.

Последний раз сборная Эквадора проигрывала в сентябре 2024 года.

В центре обороны Пьеро Инкапье (Арсенал) и Вильян Пачо (ПСЖ). Связка опытная и надежная.

Эннеру Валенсии (Пачука) уже 36 лет, но он по прежнему остается главной ударной силой команды.

В играх сборной Эквадора вряд ли стоит ожидать обилие голов. Эшелонированная и вязкая оборона не даст разгуляться форвардам соперников.

Сборная Кот д`Ивуар трижды участвовала в чемпионатах мира, но н разу не играла в плэй-офф.

У "слонов" впечатляющая атака - форварды представляют "Манчестер Юнайтед", "Интер", "Лейпциг", "Монако", "Вильярреал".

В отборочном турнире команда не пропустила, но на чемпионате мира соперники будут гораздо серьезнее.

Очень мощная связка в центре Франк Кессье (Аль-Ахли) и Ибрагим Сангаре (Ноттингем Форест).

Не самая сильная сторона "слонов" - оборона при стандартах.

Сборная Кюрасао - дебютант чемпионатов мира. Ее выход в финальную часть можно считать "чудом имени Дика Адвоката".

"Синяя волна" прошла отбор без поражений (7 побед, 3 ничьи).

В этой сборной три игрока из чемпионата Израиля: вратарь Тайрик Бодак (Апоэль, Афула), полузащитник Готфрид Румерату (Апоэль, Беэр-Шева) и нападающий Кенжи Горре (Маккаби, Хайфа).