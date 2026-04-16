"Слишком поздно": Саар сообщил украинскому коллеге, что судно "Абинск" уже покинуло Хайфу

В четверг, 16 апреля, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар направил своему украинскому коллеге Андрею Сибиге текстовое сообщение, в котором уведомил его, что задержать российский балкер "Абинск" в порту Хайфы невозможно, так как судно покинуло порт. Об этом написал журналист 12-го телеканала ИТВ и издания Axios Барак Равид в своем Х-блоге. По его данным, Саар выразил сожаление в связи с тем, что обращение от Украины поступило слишком поздно. При этом, как отмечает Равид, израильский МИД знал о прибытии судна за две недели до его захода в порт.

Речь идет о российском сухогрузе, который, по утверждению украинской стороны, доставил в Хайфу более 43 тысяч тонн пшеницы, выведенной с оккупированных территорий Украины. Еще в марте украинская разведка отследила подготовку судна к выходу из Черного моря и передала материалы генеральной прокуратуре Украины, а 8 апреля украинский суд выдал ордер на задержание сухогруза. 27 марта украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук встретился с руководством МИД в Иерусалиме, передал собранные данные и предупредил, что заход судна в израильский порт будет означать нарушение санкций. После того, как судно вошло в порт Хайфы, генеральный прокурор Украины встретился с послом Израиля в Киеве Михаилом Бродским и передал ему официальный запрос о международной правовой помощи и задержании сухогруза.

15 апреля сухогруз покинул порт Хайфы. По данным открытых AIS-трекеров, судно направляется в пролив Дарданеллы.

Израильские власти официально не сообщали, была ли проведена разгрузка, однако косвенные признаки, в том числе осадка судна, свидетельствуют о том, что оно покинуло Хайфу, вероятно, без груза зерна.