Шоссе 10 не будет открыто для общественности в связи с погодными условиями

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что после повторной оценки обстановки и с учетом погодных условий принято решение, что во вторник, 16 декабря, шоссе №10 в зоне ответственности региональной бригады "Паран" открыто не будет – в целях обеспечения безопасности туристов.

В среду будет проведена дополнительная оценка ситуации по вопросу возможного открытия дороги.

ЦАХАЛ обращается к общественности с просьбой не заходить в закрытые зоны.