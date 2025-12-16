Шоссе 10 не будет открыто для общественности в связи с погодными условиями
время публикации: 16 декабря 2025 г., 09:28 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 09:28
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что после повторной оценки обстановки и с учетом погодных условий принято решение, что во вторник, 16 декабря, шоссе №10 в зоне ответственности региональной бригады "Паран" открыто не будет – в целях обеспечения безопасности туристов.
В среду будет проведена дополнительная оценка ситуации по вопросу возможного открытия дороги.
ЦАХАЛ обращается к общественности с просьбой не заходить в закрытые зоны.
