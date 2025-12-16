Задержаны граждане Грузии, пытавшиеся попасть в Израиль с поддельными паспортами на имена покойников

В ночь на вторник, 16 декабря, сотрудники пограничной службы Управления народонаселения и миграции задержали в аэропорту Бен-Гурион 16 иностранцев, пытавшихся попасть в Израиль по поддельным израильским паспортам.

У задержанных, 14 граждан Грузии и двух граждан Узбекистана, были изъяты поддельные паспорта высокого качества подделки, причем некоторые из них были оформлены на имя покойных израильтян.

15 задержанных прибыли рейсом из Сочи, один – рейсом из Тбилиси.

На допросе все задержанные признались, что хотели трудоустроиться в Израиле.

В общей сложности за последний месяц таким образом были задержаны 45 нелегалов.