В Иерусалиме борются за жизнь пожилой женщины в состоянии сильной гипотермии

В диспетчерский центр службы скорой помощи "Маген Давид Адом" Иерусалимского округа поступило сообщение о пожилой женщине, которую нашли у нее дома в Иерусалиме в состоянии сильной гипотермии (переохлаждения).

По словам врача-волонтера МАДА Менахема Эстрика, женщина в возрасте 89-лет была обнаружена в состоянии помутненного сознания, она была очень холодной на ощупь и с признаками гипотермии.

Женщине немедленно начали оказывать неотложную помощь, включая введение лекарств и подогретых инфузионных растворов, после чего эвакуировали ее на машине интенсивной терапии в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.

В МАДА обращаются к общественности с убедительным призывом, особенно в холодные зимние дни, ежедневно связываться с членами семьи, соседями, больными и пожилыми людьми, проживающими в одиночестве, и удостоверяться в их благополучии.