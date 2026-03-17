Израиль

Комментарий Нетаниягу о Лариджани: "Недолго нынче стоят на страже Стражи исламской революции"

Война с Ираном
Ликвидация
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 17 марта 2026 г., 12:27 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 12:27
Chaim Goldberg/Flash90

Глава правительства Биньямин Нетаниягу прокомментировал сообщение о ликвидации Али Лариджани, секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана и человека, который в действительности принимал решения в исламской республике.

"Недолго нынче стоят на страже Стражи исламской революции" ("המשמרות במשמרות המהפכה קצרות מאוד"), – этими словами Нетаниягу открыл заседание правительства. Премьер-министр не скрывал удовлетворения последними оперативными успехами ЦАХАЛа в глубине Ирана. Он указал на ускорившийся темп ликвидаций, который не оставляет режиму времени ни на восстановление, ни на назначение постоянных преемников на ключевые посты, которые освобождаются один за другим.

Напомним, ранее во вторник министр обороны Исраэль Кац подтвердил: Али Лариджани был ликвидирован минувшей ночью в Тегеране. "Президент США Трамп говорил о том, что состав иранского руководства очень быстро меняется. Когда в Вашингтоне наступит утро, мы сообщим ему, что "текучка кадров" в руководстве Ирана продолжается и даже усиливается после ликвидации двух самых высокопоставленных фигур из числа тех, кто еще оставался", – продолжил Исраэль Кац.

"Только что начальник Генштаба сообщил мне, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Лариджани и глава "Басидж" – главного репрессивного органа Ирана – Сулеймани, были ликвидированы этой ночью и присоединились к главе программы уничтожения Хаменеи и всем ликвидированным представителям оси зла в глубинах ада", – заявил министр обороны.

