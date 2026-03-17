Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила факт ликвидации Али Лариджани в Тегеране

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала официальное подтверждение: минувшей ночью, 17 марта 2026 года, ВВС ЦАХАЛа нанесли точечный удар в самом центре Тегерана, используя разведывательную информацию АМАНа и уникальную оперативную возможность, – и ликвидировали Али Лариджани, секретаря Высшего совета национальной безопасности, который фактически исполнял функции лидера террористического режима Ирана.

На протяжении многих лет Лариджани считался одним из самых высокопоставленных и наиболее опытных руководителей в верхушке террористического режима Ирана и был близок к лидеру режима Али Хаменеи. После ликвидации Хаменеи Лариджани закрепил свой статус фактического лидера террористического режима Ирана и возглавил войну против Государства Израиль и стран региона.

В рамках своей должности Лариджани, находясь в защищенном комплексе недалеко от Тегерана, руководил политико-военной координацией террористического режима Ирана и занимался управлением международной деятельностью.

Во время последней волны протестов против режима в Иране Лариджани руководил мерами принуждения и насильственного подавления, а также лично контролировал расправу над иранскими демонстрантами.

Ликвидация Лариджани дополняет ликвидацию десятков командиров и руководителей террористического режима Ирана, уничтоженных ЦАХАЛом в ходе операции "Рычание льва", и представляет собой еще один удар по способности иранского руководства управлять и координировать свою деятельность против Государства Израиль.