Внимание, розыск: пропал 11-летний Йегуда Малка из Бней-Брака
время публикации: 16 декабря 2025 г., 07:46 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 07:47
Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 11-летнего Йегуды Малки, проживающего в Бней-Браке на улице Гинховски. В последний раз его видели утром 15 декабря. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 1.43, черные волосы, карие глаза, смуглый цвет кожи.
Описание одежды и обуви: серая куртка, черная шляпа, шлепанцы.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 100.