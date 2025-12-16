СБУ сообщила о поражении подводными дронами российской подолдки, МО РФ опровергает

Служба безопасности Украины сообщила, что задействовала подводные дроны Sub Sea Baby для нанесения удара по российской подводной лодке класса "Варшавянка", находившейся в порту Новороссийска.

По утверждению украинской стороны, подлодке, оснащенной ракетами "Калибр", используемыми для ударов по Украине, нанесены значительные повреждения, она фактически выведена из строя. Также сообщается, что это первый случай использования подводных дронов для удара по подводной лодке.

Российская сторона признала, что военная база в Новороссийске подверглась атаке. Однако министерство обороны РФ утверждает, что ни один корабль или подводная лодка не пострадали и несут службу в штатном режиме.