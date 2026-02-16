x
16 февраля 2026
|
последняя новость: 00:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 февраля 2026
|
16 февраля 2026
|
последняя новость: 00:31
17 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Иерусалиме в ДТП пострадал юноша, ехавший на электросамокате

ДТП
время публикации: 16 февраля 2026 г., 23:54 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 23:55
В Иерусалиме в ДТП пострадал юноша, ехавший на электросамокате
Пресс-служба МАДА

На бульваре Голды Меир в Иерусалиме автомобиль сбил юношу, ехавшего на электросамокате. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавшему примерно 18 лет, при падении он ударился головой.

Пострадавший доставлен в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме в тяжелом состоянии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 февраля 2026

Два ДТП в центре страны: погибла мотоциклистка и пожилая женщина получила тяжелые травмы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 февраля 2026

ДТП в Калансуа, тяжело травмирован мотоциклист
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 февраля 2026

ДТП на 25-й трассе, погиб мотоциклист