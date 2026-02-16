В Иерусалиме в ДТП пострадал юноша, ехавший на электросамокате

На бульваре Голды Меир в Иерусалиме автомобиль сбил юношу, ехавшего на электросамокате. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавшему примерно 18 лет, при падении он ударился головой.

Пострадавший доставлен в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме в тяжелом состоянии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.