В Иерусалиме в ДТП пострадал юноша, ехавший на электросамокате
время публикации: 16 февраля 2026 г., 23:54 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 23:55
На бульваре Голды Меир в Иерусалиме автомобиль сбил юношу, ехавшего на электросамокате. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавшему примерно 18 лет, при падении он ударился головой.
Пострадавший доставлен в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме в тяжелом состоянии.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
