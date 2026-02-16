Семейный конфликт в Нетании: полицейский ранил гражданского ножом

Полиция расследует необычное происшествие в Нетании, где в результате семейного конфликта пострадали два человека. По сообщению полиции, один из пострадавших – полицейский, не находившийся при исполнении.

"Кипа" сообщает, что инцидент произошел на фоне затяжного семейного конфликта, связанного с дочерью полицейского. В результате нападения гражданский получил тяжелые ножевые ранения, полицейский также ранен.

В расследовании принимает участие отдел по расследованию правонарушений, совершенных полицейскими (МАХАШ).