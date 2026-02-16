x
16 февраля 2026
16 февраля 2026
16 февраля 2026
Семейный конфликт в Нетании: полицейский ранил гражданского ножом

время публикации: 16 февраля 2026 г., 17:38 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 17:38
Семейный конфликт в Нетании: полицейский ранил гражданского ножом
Yonatan Sindel_Flash90

Полиция расследует необычное происшествие в Нетании, где в результате семейного конфликта пострадали два человека. По сообщению полиции, один из пострадавших – полицейский, не находившийся при исполнении.

"Кипа" сообщает, что инцидент произошел на фоне затяжного семейного конфликта, связанного с дочерью полицейского. В результате нападения гражданский получил тяжелые ножевые ранения, полицейский также ранен.

В расследовании принимает участие отдел по расследованию правонарушений, совершенных полицейскими (МАХАШ).

