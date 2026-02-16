Секретарь правительства Фукс: "У ХАМАСа будут 60 дней, чтобы разоружиться"

Секретарь правительства Йоси Фукс прокомментировал ситуацию в секторе Газы и отказ ХАМАСа разоружиться.

"Мы готовимся к периоду, когда ХАМАСу будут даны 60 дней", – заявил Фукс на конференции "Бе-Шева". "Мы полностью координируем наши шаги с американцами. Они просили предоставить ХАМАСу время, мы уважаем эту просьбу", – сказал Фукс.

Он добавил, что Израиль будет внимательно следить за ходом разоружения ХАМАСа. "Если все пойдет, как нужно – хорошо. Если нет, ЦАХАЛу придется возобновить военные действия и закончить начатое дело", – сказал секретарь правительства.

Фукс также прокомментировал нападение на женщин военнослужащих в Бней-Браке. "Я не думаю, что уместно говорить об утрате контроля. Всегда в любой среде были и есть экстремисты", – сказал Йоси Фукс.