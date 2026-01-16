В результате столкновения двух автомобилей на шоссе 8655 пострадали пять человек.

Один мужчина (около 40 лет) находится в тяжелом состоянии, трое молодых людей – в состоянии средней тяжести, еще один человек травмирован легко.

Бригада парамедиков МАДА доставила всех пострадавших в Медицинский центр в Нагарии для дальнейшего лечения.