Израиль

время публикации: 16 января 2026 г., 22:29 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 22:36
В результате столкновения двух автомобилей на шоссе 8655 пострадали пять человек
Yonatan Sindel/Flash90

В результате столкновения двух автомобилей на шоссе 8655 пострадали пять человек.

Один мужчина (около 40 лет) находится в тяжелом состоянии, трое молодых людей – в состоянии средней тяжести, еще один человек травмирован легко.

Бригада парамедиков МАДА доставила всех пострадавших в Медицинский центр в Нагарии для дальнейшего лечения.

Израиль
