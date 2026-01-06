Полиция задерживает нелегалов: в Бней-Браке палестинцы спали во дворе дома

В полицию в ночь на вторник поступило сообщение о подозрительных людях, которые находятся во дворе жилого здания на улице а-Рав Мацлиах в Бней-Браке.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили двух палестинских нелегалов в возрасте 42 лет и 21 года, вскоре был задержан подозреваемый, предоставивший им ночлег: 55-летний житель Бней-Брака. Все трое были задержаны, утром суд решит вопрос о продлении их содержания под стражей.

Полиция Южного округа также сообщает о задержании нелегалов: в районе 80 шоссе были обнаружены 33 палестинца, не имевших разрешений на въезд и пребывание в Израиле. Все они были доставлены в полицию Арада для допроса.

В полиции подчеркивают, что правоохранительные органы продолжат решительно действовать против проникновения в Израиль нелегалов, а также против причастных к их ввозу лиц.