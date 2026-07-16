В деревне Лифта под Иерусалимом обнаружены человеческие останки
время публикации: 16 июля 2026 г., 16:07 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 16:07
Полиция начала расследование по факту обнаружения человеческих останков в районе деревни Лифта под Иерусалимом.
Некоторое время назад в полицию обратился гражданин, который сообщил об обнаружении черепа в лесном массиве на месте деревни Лифта.
На место происшествия прибыли криминалисты и следователи, они оцепили район, где были обнаружены останки, и начали сбор материалов.
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