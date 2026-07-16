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Израиль

В деревне Лифта под Иерусалимом обнаружены человеческие останки

Полиция
Расследование
Погибшие
Иерусалим
время публикации: 16 июля 2026 г., 16:07 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 16:07
В деревне Лифта под Иерусалимом обнаружены человеческие останки
Wikipedia.org. Фото: Hagai Agmon-Snir حچاي اچمون-سنير חגי אגמון-שניר

Полиция начала расследование по факту обнаружения человеческих останков в районе деревни Лифта под Иерусалимом.

Некоторое время назад в полицию обратился гражданин, который сообщил об обнаружении черепа в лесном массиве на месте деревни Лифта.

На место происшествия прибыли криминалисты и следователи, они оцепили район, где были обнаружены останки, и начали сбор материалов.

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