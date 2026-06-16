Бойцы подразделения "Яалом" уничтожили станки для производства оружия в лагере Балата

В минувшее воскресенье, 14 июня, бойцы спецподразделения инженерных войск "Яалом" и военнослужащие 967-го резервного батальона провели рейды в Шхеме, в зоне ответственности территориальной бригады "Шомрон".

Целью операции было обнаружение и ликвидация токарных станков, использовавшихся для производства боеприпасов, в том числе взрывных устройств. Станки были размещены среди гражданской застройки.

В ходе оперативных мероприятий силы ЦАХАЛа обнаружили и уничтожили 18 токарных станков. Кроме того, были найдены и конфискованы различные детали для стрелкового оружия.