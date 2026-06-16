x
16 июня 2026
|
последняя новость: 08:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 июня 2026
|
16 июня 2026
|
последняя новость: 08:13
16 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Бойцы подразделения "Яалом" уничтожили станки для производства оружия в лагере Балата

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 16 июня 2026 г., 07:53 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 08:09
Бойцы подразделения "Яалом" уничтожили станки для производства оружия в лагере Балата
Пресс-служба ЦАХАЛа

В минувшее воскресенье, 14 июня, бойцы спецподразделения инженерных войск "Яалом" и военнослужащие 967-го резервного батальона провели рейды в Шхеме, в зоне ответственности территориальной бригады "Шомрон".

Целью операции было обнаружение и ликвидация токарных станков, использовавшихся для производства боеприпасов, в том числе взрывных устройств. Станки были размещены среди гражданской застройки.

В ходе оперативных мероприятий силы ЦАХАЛа обнаружили и уничтожили 18 токарных станков. Кроме того, были найдены и конфискованы различные детали для стрелкового оружия.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook