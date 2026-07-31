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Ближний Восток

Премьер Катара: международное сообщество должно оказать давление на Израиль

США
Катар
ХАМАС
время публикации: 31 июля 2026 г., 21:45 | последнее обновление: 31 июля 2026 г., 22:01
Премьер Катара: международное сообщество должно оказать давление на Израиль
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Премьер-министр Катара шейх Мухаммад бин Абд аль-Рахман ат-Тани
AP Photo/Vahid Salemi

Премьер-министр Катара шейх Мухаммад бин Абд аль-Рахман ат-Тани поздравил главу политбюро ХАМАСа Халиля аль-Хайю с "дорожной картой" реализации соглашения в Газе, опубликованной Советом мира.

Как сообщили в МИД Катара, в ходе телефонного разговора ат-Тани подчеркнул, что "международное сообщество должно оказать давление на Израиль".

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